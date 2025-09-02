«Убегают к своим»: Экс-депутат Рады объяснил, почему 16 тысяч украинцев в 2025 году переехало в Россию

Многие украинцы покидают Незалежную и переезжают в Россию из-за более понятных перспектив, из-за родственников, из-за комфорта. Об этом в беседе с Life.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

16 тысяч сбежавших в Россию украинцев с начала 2025 года. Это говорит о том, что люди убегают от войны. Но убежать в Европу — это убежать в неизвестность. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

У многих выехавших в России есть родственники и знакомые. Здесь они могут найти хорошую работу, а будущее — более понятно, говорит Олейник. Те же, кто бежал в Европу, попали в чужую страну с чужой ментальностью, чужим языком и — часто — полной неопределённостью.

«Убегают к своим, я бы так сказал. Тем более что вот эта оголтелая пропаганда о «плохих русских» уходит. Даже украинские социологические службы уже зафиксировали, что украинцы получают информацию не из их новостей, которыми их там пичкают, а из телеграм-каналов, в том числе, вероятно, смотрят, что происходит в России, как развивается Москва», — отметил экс-нардеп.