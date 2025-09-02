В ЕС оценили заявление канцлера Австрии по вступлению в НАТО
Журналист Христофору высказался в поддержку решения Австрии остаться вне НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что страна не планирует вступать в НАТО. Своё мнение на этот счёт Христофору лаконично выразил в социальной сети X.
«Очень просто, нет НАТО. Всё хорошо», — написал он.
Ранее Кристиан Штокер опроверг сообщения о возможном вступлении Австрии в НАТО. По его словам, нейтральный статус республики остаётся неизменным и сомнению не подлежит. Так он ответил на слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к альянсу.