2 сентября, 15:26

В ЕС оценили заявление канцлера Австрии по вступлению в НАТО

Журналист Христофору высказался в поддержку решения Австрии остаться вне НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера о том, что страна не планирует вступать в НАТО. Своё мнение на этот счёт Христофору лаконично выразил в социальной сети X.

«Очень просто, нет НАТО. Всё хорошо», — написал он.

Ранее Кристиан Штокер опроверг сообщения о возможном вступлении Австрии в НАТО. По его словам, нейтральный статус республики остаётся неизменным и сомнению не подлежит. Так он ответил на слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об ответных мерах в случае присоединения к альянсу.

