Встреча Путина и Лукашенко началась в Пекине

В Пекине началась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Вадимира Путина и Александра Лукашенко. Информацию подтвердили в пресс-службе белорусского лидера.

Предварительная повестка переговоров заранее не озвучивалась. Политики прибыли в Китай пару дней назад для участия в саммите ШОС.