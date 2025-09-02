Встреча Путина и Лукашенко началась в Пекине
Обложка © Life.ru
В Пекине началась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Вадимира Путина и Александра Лукашенко. Информацию подтвердили в пресс-службе белорусского лидера.
Предварительная повестка переговоров заранее не озвучивалась. Политики прибыли в Китай пару дней назад для участия в саммите ШОС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время саммита ШОС в Китае заявил, что многим западным лидерам следует поучиться у председателя КНР Си Цзиньпина ответственности перед своими народами и мышлению стратега.