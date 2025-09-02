На Украине испытывают МиГ-29 с копией российской умной бомбы

Украинские военные проводят испытания копии российской высокоточной авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на истребителе МиГ-29. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

Согласно опубликованной фотографии, под крылом украинского МиГ-29 размещена авиабомба с характерной конструкцией, повторяющая российский аналог. Как отмечает канал, разработкой украинской копии УМПК занималась частная компания, использовавшая сохранившиеся элементы российских модулей.

Автор публикации предполагает, что выбор МиГ-29 в качестве носителя связан с неэффективностью бомбардировщиков Су-24 для этих целей. По оценкам, у Украины осталось около 35 истребителей МиГ-29, которые потенциально могут быть использованы для применения высокоточных бомб. Испытания продолжаются в рамках усилий по созданию собственных высокоточных авиационных вооружений.