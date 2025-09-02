Мессенджер MAX
2 сентября, 16:30

«Можно повторить»: Захарова ответила на заявление Стубба о «победе» Финляндии над СССР

Захарова предложила Стуббу повернуть штыки против режима Зеленского

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Финляндии обратиться к опыту 1944 года и направить усилия на борьбу с неонацизмом на Украине. Об этом дипломат заявила в своём телеграм-канале, комментируя высказывание президента Финляндии Александра Стубба о «победе» его страны над СССР.

Захарова предложила, что если 1944 год так не отпускает финского лидера, то его стране стоит последовать примеру того времени. Она подчеркнула, что сегодня в роли нацистов выступает киевский режим.

«Если 1944 год «не отпускает» Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистовсейчас в их роли выступает режим Зеленского», — написала дипломат.

Кроме того, Захарова заявила, что если Стубб не понял с первого раза слов о том, кто на самом деле стал победителем во Второй мировой войне, то уроки «можно повторить».

Медведев напомнил Стуббу об утраченных территориях после слов о «победе над СССР»

Напомним, ранее Стубб в интервью изданию Economist заявил о «победе» Финляндии в войне с СССР в 1944 году. По словам политика, Украина сейчас находится в лучшем положении, нежели Финляндия, поскольку у неё есть союзники и поддержка извне. По договору с СССР от 1944 года финны потеряли около 10% территории.

