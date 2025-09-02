Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 17:16

Сериал PEOPLETALK забрал две номинации фестиваля Original+Doc

Сериал PEOPLETALK История игрушек стал обладателем двух наград ORIGINAL+Doc

Обложка © VK Видео / PEOPLETALK

Документальный сериал PEOPLETALK «История игрушек. Из России с любовью» стал обладателем двух наград на фестивале ORIGINAL+Doc. О достижении проекта рассказала главный редактор издания PEOPLETALK Ксения Аносова.

Kсения Аносова (PEOPLETALK), Станислав Ахунов и Светлана Данелян. Фото © Пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc

Проект, созданный при поддержке VK Видео и Института Развития Интернета, изначально был номинирован в десяти категориях. На церемонии вручения, состоявшейся в кинотеатре «Москино Музеон», он был отмечен дипломом «За одушевленность» от индустриального жюри и специальным призом от медиапартнера фестиваля — «РГ-Медиа». Индустриальное жюри, в состав которого вошли Мария Финкельштейн, Юлиана Слащева, Валдис Пельш, Константин Смилга и Александр Яцко, высоко оценило работу создателей. Вторая награда подтвердила высокий уровень сериала и его значимость для широкой аудитории.

Kсения Аносова. Фото © Пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc

Главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова вместе с режиссёром Станиславом Ахуновым и сценаристом Светланой Данелян представили на фестивале одну из серий проекта. Каждая серия фильма повествует не только об игрушках, но и о мастерах, вложивших в них душу, объединяя в кадре традиционные промыслы и авторское искусство.

Ранее Life.ru сообщал, что состоялась онлайн-премьера документального проекта NM Studio «Черкизон. Ад и рай новой России». Сериал посвящён истории крупнейшего рынка Восточной Европы — Черкизовского — и предпринимателю Тельману Исмаилову, который стоял за его созданием. Трёхсерийный проект («Рай», «Ад» и «Чистилище») рассказывает о взлётах и падениях бизнесмена, а также о том, какое влияние рынок оказал на экономику и общество.

