Сериал PEOPLETALK забрал две номинации фестиваля Original+Doc

Сериал PEOPLETALK История игрушек стал обладателем двух наград ORIGINAL+Doc
Обложка © VK Видео / PEOPLETALK
Документальный сериал PEOPLETALK «История игрушек. Из России с любовью» стал обладателем двух наград на фестивале ORIGINAL+Doc. О достижении проекта рассказала главный редактор издания PEOPLETALK Ксения Аносова.
Kсения Аносова (PEOPLETALK), Станислав Ахунов и Светлана Данелян. Фото © Пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc
Проект, созданный при поддержке VK Видео и Института Развития Интернета, изначально был номинирован в десяти категориях. На церемонии вручения, состоявшейся в кинотеатре «Москино Музеон», он был отмечен дипломом «За одушевленность» от индустриального жюри и специальным призом от медиапартнера фестиваля — «РГ-Медиа». Индустриальное жюри, в состав которого вошли Мария Финкельштейн, Юлиана Слащева, Валдис Пельш, Константин Смилга и Александр Яцко, высоко оценило работу создателей. Вторая награда подтвердила высокий уровень сериала и его значимость для широкой аудитории.
Kсения Аносова. Фото © Пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc
Главный редактор PEOPLETALK Ксения Аносова вместе с режиссёром Станиславом Ахуновым и сценаристом Светланой Данелян представили на фестивале одну из серий проекта. Каждая серия фильма повествует не только об игрушках, но и о мастерах, вложивших в них душу, объединяя в кадре традиционные промыслы и авторское искусство.
