2 сентября, 18:29

В США спрогнозировали исход войны с Россией

Подполковник США Дэвис предрёк поражение Запада в войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что Запад потерпит поражение в случае войны с Россией. Он поделился этим прогнозом в соцсети Х.

«Запад проиграет, если мы будем сражаться с Россией сегодня в настоящей войне. Я открыто бросаю вызов мифу о военном превосходстве Запада», — написал Дэвис.

Он утверждает, что если оборонная промышленная база США не справляется с задачами войны, то она уже потерпела поражение.

Европе предрекли катастрофу в первые же часы в случае войны с Россией
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт также спрогнозировала последствия возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Она отметила, что война с Россией сделает Европу непригодной для жизни.

Лия Мурадьян
