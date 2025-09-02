В США спрогнозировали исход войны с Россией
Подполковник США Дэвис предрёк поражение Запада в войне с Россией
Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что Запад потерпит поражение в случае войны с Россией. Он поделился этим прогнозом в соцсети Х.
«Запад проиграет, если мы будем сражаться с Россией сегодня в настоящей войне. Я открыто бросаю вызов мифу о военном превосходстве Запада», — написал Дэвис.
Он утверждает, что если оборонная промышленная база США не справляется с задачами войны, то она уже потерпела поражение.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт также спрогнозировала последствия возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Она отметила, что война с Россией сделает Европу непригодной для жизни.