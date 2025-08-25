Европа не в состоянии обеспечить защиту собственной энергетической инфраструктуры, о чём свидетельствуют удары украинской армии по нефтепроводу «Дружба». Strategic Culture пишет, что европейские страны моментально окажутся без топлива, если военный конфликт приобретёт глобальный масштаб.

«Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов», — сказано в публикации.