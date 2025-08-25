Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:40

Европе предрекли катастрофу в первые же часы в случае войны с Россией

Strategic Culture: Европа моментально останется без топлива в случае войны с РФ

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Европа не в состоянии обеспечить защиту собственной энергетической инфраструктуры, о чём свидетельствуют удары украинской армии по нефтепроводу «Дружба». Strategic Culture пишет, что европейские страны моментально окажутся без топлива, если военный конфликт приобретёт глобальный масштаб.

«Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен годами использует риторику агрессии и угроз в адрес Москвы, но не способна защитить даже собственную энергетическую инфраструктуру. Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов», — сказано в публикации.

По мнению авторов, европейские власти должны всерьёз задуматься о последствиях своих призывов вооружаться против России, ведь противостояние с Москвой может преподнести ЕС плохой урок.

«Не в силах»: СМИ назвали причину атак Украины по нефтепроводу «Дружба»
«Не в силах»: СМИ назвали причину атак Украины по нефтепроводу «Дружба»

Напомним, 22 августа стало известно о новом ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Без газа остались Словакия и Венгрия. Президент США Дональд Трамп предупредил Владимира Зеленского, что Украина может столкнуться с ответными мерами в случае нанесения удара ВСУ по объектам критической инфраструктуры. Однако Зеленский никак не отреагировал и вообще с юмором отнёсся к повреждениям трубопровода.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar