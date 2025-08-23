Киев предпринимает удары по нефтепроводу «Дружба», чтобы укрепить свои позиции на переговорах, но эксперты также видят в этих действиях признак растущего отчаяния из-за провалов на фронте. Об этом сообщило издание UnHerd.

«Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре», — говорится в материале.