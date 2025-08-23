Мессенджер MAX
23 августа, 11:40

«Не в силах»: СМИ назвали причину атак Украины по нефтепроводу «Дружба»

UnHerd: Киев атакует нефтепровод Дружба из-за неудач на поле боя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Киев предпринимает удары по нефтепроводу «Дружба», чтобы укрепить свои позиции на переговорах, но эксперты также видят в этих действиях признак растущего отчаяния из-за провалов на фронте. Об этом сообщило издание UnHerd.

«Киев пытается укрепить свою позицию на текущих переговорах. Однако эти атаки также свидетельствуют о растущем чувстве отчаяния: не в силах переломить ход боевых действий, Украина переходит к ударам по инфраструктуре», — говорится в материале.

Атаки на стратегические объекты, такие как нефтепровод «Дружба», могут быть попыткой давления на противника в условиях застопорившейся ситуации на поле боя. Эксперты подчёркивают, что подобные удары часто несут политический и психологический эффект, а не только стратегическое значение.

Политолог рассказал о реакции Запада на удары по «Дружбе»
Напомним, что нефтепровод «Дружба», ключевой канал поставок российской нефти в Европу, вновь подвергся ударам со стороны ВСУ. Из-за этого Венгрия осталась без жизненно важных энергоресурсов, а Киев рискует втянуть страну в эпицентр военного противостояния. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» вскоре будет приостановлена и уточнила, что сейчас выясняется масштаб нанесённого ущерба.

Милена Скрипальщикова
