Киевская власть давно демонстрирует враждебность к нефтепроводу «Дружба», в особенности к его южной ветке. Сейчас атаки перешли из административной сферы в военную. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан.

«Никакой международной реакции на это дело не будет, потому что от этого в представлении Еврокомиссии страдают страны, которые проводят достаточно своевольную политику. У Венгрии и Словакии своё мнение по украинскому конфликту, поэтому Европа в лучшем случае займёт нейтральную позицию, будет призывать разобраться и всё. Киевскую власть журить не будут», — подчеркнул Лизан.

Эксперт уверен, что исключения для осуждения действий Киева сделаны не будут, так как кроме России, Венгрии и Словакии, других стран, чьи интересы напрямую затронуты, нет.