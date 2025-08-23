Политолог рассказал о реакции Запада на удары по «Дружбе»
Эксперт Лизан: Атаки на Дружбу не вызовут серьёзной международной реакции
Киевская власть давно демонстрирует враждебность к нефтепроводу «Дружба», в особенности к его южной ветке. Сейчас атаки перешли из административной сферы в военную. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан.
«Никакой международной реакции на это дело не будет, потому что от этого в представлении Еврокомиссии страдают страны, которые проводят достаточно своевольную политику. У Венгрии и Словакии своё мнение по украинскому конфликту, поэтому Европа в лучшем случае займёт нейтральную позицию, будет призывать разобраться и всё. Киевскую власть журить не будут», — подчеркнул Лизан.
Эксперт уверен, что исключения для осуждения действий Киева сделаны не будут, так как кроме России, Венгрии и Словакии, других стран, чьи интересы напрямую затронуты, нет.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в свою очередь предупредил о возможных колебаниях цен на нефть в случае длительного простоя. Он пояснил, что при локальном поражении трубы поврежденный участок отключают для ремонта, что может привести к остановке заводов и дестабилизации всего европейского нефтяного рынка. По его словам, перебои с поставками создают дефицит и несут колоссальные издержки для стран, получающих нефть по южной ветке.
Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия. Президент США Дональд Трамп высказал предупреждение в адрес Владимира Зеленского, заявив, что Украина может столкнуться с ответными мерами в случае нанесения удара ВСУ по объектам критической инфраструктуры, таким как нефтепровод «Дружба».