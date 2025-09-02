Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:03

«Целый батальон»: Порошенко* заметили в компании рекордного количества телохранителей

Порошенко* появился на публике в окружении 40 телохранителей

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* установил личный рекорд по количеству телохранителей, появившись на публике в сопровождении не менее 40 охранников. Об этом стало известно из видео, опубликованного Telegram-канала Insider ua.

Порошенко* появился на публике в окружении 40 телохранителей. Видео © Telegram / Insider ua

Как отметили авторы публикации, такое количество охраны является беспрецедентным для политика. В издании иронично заметили, что Порошенко* мог бы возглавлять не политическую партию, а отдельный батальон.

«Месть всей власти»: Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*
«Месть всей власти»: Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*

Ранее Порошенко* заявил, что гипотетическая сделка по обмену территориями ради прекращения боевых действий установила бы опасный прецедент. Так он отреагировал на спекуляции о том, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп якобы договорились остановить боевые действия на Украине в обмен на вывод ВСУ с территорий. Экс-президент добавил, что ни российское, ни американское руководство не вправе принимать окончательных решений без согласия и участия Украины.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage

Обложка © Telegram / Insider ua

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar