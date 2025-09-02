«Целый батальон»: Порошенко* заметили в компании рекордного количества телохранителей

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* установил личный рекорд по количеству телохранителей, появившись на публике в сопровождении не менее 40 охранников. Об этом стало известно из видео, опубликованного Telegram-канала Insider ua.

Как отметили авторы публикации, такое количество охраны является беспрецедентным для политика. В издании иронично заметили, что Порошенко* мог бы возглавлять не политическую партию, а отдельный батальон.

Ранее Порошенко* заявил, что гипотетическая сделка по обмену территориями ради прекращения боевых действий установила бы опасный прецедент. Так он отреагировал на спекуляции о том, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп якобы договорились остановить боевые действия на Украине в обмен на вывод ВСУ с территорий. Экс-президент добавил, что ни российское, ни американское руководство не вправе принимать окончательных решений без согласия и участия Украины.