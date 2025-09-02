Для наблюдателей за ДЭГ проведут тренировку по проверке бюллетеней

В среду, 3 сентября, стартует общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в рамках которой будет тестироваться новая система назначения наблюдателей напрямую, минуя процедуру подачи списков. Об этом сообщает Независимый общественный мониторинг (НОМ).

Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов подробно разъяснил механизмы контроля за процессом голосования. Он отметил, что наблюдатели сосредотачиваются на трёх ключевых аспектах: визуальном контроле за процедурами генерации и разделения ключей шифрования, автоматическом мониторинге транзакций в блокчейне на предмет аномалий и проверке подписания итоговых протоколов. Для удалённых наблюдателей предусмотрены специальные утилиты, позволяющие анализировать данные в режиме 60-минутных архивных выгрузок.

«Этого ключа в годном для расшифровки бюллетеней виде до окончания голосования не существует. Комиссия удостоверяется, что ключ разделён на части и хранится в исключительно разделённом виде, и, чтобы расшифровать бюллетень, надо эти части собрать вместе», — подчеркнул Артамонов.

Особое внимание уделяется криптографической безопасности системы. Артамонов заявил, что даже единичная попытка фальсификации будет немедленно обнаружена автоматизированными системами проверки цифровых подписей. Он также опроверг возможность голосования через фейковые аккаунты, поскольку все участники ДЭГ проходят обязательную верификацию через портал «Госуслуги» с дополнительной проверкой через базы МВД.

В рамках эксперимента отрабатывается упрощённая процедура назначения наблюдателей без передачи громоздких списков. Если тестирование пройдет успешно, региональные общественные палаты смогут самостоятельно назначать наблюдателей уже в следующем году. Тренировка продлится до 4 сентября, а 5 сентября ТИК ДЭГ проведёт тестовое подписание протоколов с использованием электронных подписей членов комиссии.