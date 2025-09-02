Трамп сообщил, что США могут пересмотреть позицию по украинскому конфликту
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может занять «другую позицию» в отношении ситуации на Украине, если не будет прогресса по конфликту. Заявление американского лидера прозвучало во время общения с журналистами в Белом доме.
«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займём другую позицию», — сказал республиканец.
На вопрос о разговорах с российским лидером Владимиром Путиным Трамп ответил, что узнал очень интересные вещи.
«Думаю, в ближайшие несколько дней вы услышите какие-нибудь комментарии и сами всё узнаете», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что внимательно следит за действиями Москвы и Киева. Республиканец пообещал принять определённые меры в ближайшие дни. Хозяин Белого дома также обсудил возможные последствия, если не состоится встреча президента России Владимира Путина с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер подчеркнул, что последствия будут, но не уточнил, какие именно.