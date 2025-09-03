В аэропортах Геленджика и Калуги ввели временные ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Life.ru
В аэропортах Геленджика и Калуги введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Мера принята для обеспечения безопасности полётов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта координируют действия для минимизации неудобств для пассажиров.
Ранее приём и выпуск самолётов приостановили в аэропорту Волгограда. По данным ведомства, ограничения введены в 21:57 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов. Сроки снятия ограничений неизвестны.