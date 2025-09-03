Трамп: Китай гораздо сильнее нуждается в США, чем Вашингтон в Пекине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай гораздо больше заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона — с Пекином. Заявление американского лидера прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Отвечая на вопрос корреспондентов о военном параде в Пекине с участием президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, хозяин Белого дома подчеркнул, что не воспринимает это как вызов.
«Нет. Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы — с ними», — считает Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в сближении России и Китая. Республиканец подчеркнул, что вооружённые силы Америки остаются непревзойдёнными по своей мощи и способны справиться с любыми вызовами. По его словам, ни Москва, ни Пекин не станут применить военную силу против Соединённых Штатов из-за разрушительных последствий такого шага.