Трамп: Китай гораздо сильнее нуждается в США, чем Вашингтон в Пекине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай гораздо больше заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона — с Пекином. Заявление американского лидера прозвучало в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопрос корреспондентов о военном параде в Пекине с участием президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, хозяин Белого дома подчеркнул, что не воспринимает это как вызов.

«Нет. Китай нуждается в нас. У меня прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином. Однако Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы — с ними», — считает Трамп.