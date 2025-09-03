Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 21:19

ИКИ РАН: Над городами России начались интенсивные полярные сияния

Полярное сияние над Россией. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Полярное сияние над Россией. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

На фоне сильных магнитных бурь небо над российскими городами озарилось полярным сиянием. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Полярное сияние над Россией со 2 на 3 сентября. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Первые сообщения о завораживающем явлении поступили из Ленинградской и Новгородской областей. Жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска также заметили полярное сияние. Яркое свечение в небе наблюдают люди в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карелии.

  • Ленинградская область. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
    Ленинградская область. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
  • Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
    Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
  • Тверская область. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
    Тверская область. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
  • Санкт-Петербург. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
    Санкт-Петербург. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
  • Петрозаводск. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
    Петрозаводск. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Ленинградская область. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

1 / 5
Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей
Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей

Напомним, полярные сияния начали появляться в северо-западной части России 2 сентября. Ранее сообщали, что облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, достигло Земли после полуночи 2 сентября. Это событие привело к магнитной буре начального уровня G1. По предварительным прогнозам, буря продлится около 45 часов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar