ИКИ РАН: Над городами России начались интенсивные полярные сияния
Полярное сияние над Россией. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
На фоне сильных магнитных бурь небо над российскими городами озарилось полярным сиянием. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Полярное сияние над Россией со 2 на 3 сентября. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии
Первые сообщения о завораживающем явлении поступили из Ленинградской и Новгородской областей. Жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска также заметили полярное сияние. Яркое свечение в небе наблюдают люди в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карелии.
Напомним, полярные сияния начали появляться в северо-западной части России 2 сентября. Ранее сообщали, что облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, достигло Земли после полуночи 2 сентября. Это событие привело к магнитной буре начального уровня G1. По предварительным прогнозам, буря продлится около 45 часов.