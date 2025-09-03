ИКИ РАН: Над городами России начались интенсивные полярные сияния

На фоне сильных магнитных бурь небо над российскими городами озарилось полярным сиянием. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Полярное сияние над Россией со 2 на 3 сентября. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Первые сообщения о завораживающем явлении поступили из Ленинградской и Новгородской областей. Жители Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Петрозаводска также заметили полярное сияние. Яркое свечение в небе наблюдают люди в Ямало-Ненецком автономном округе и в Карелии.









