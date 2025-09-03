Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на девочку в Москве
Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
В Москве расследуют уголовное дело о нападении на несовершеннолетнюю и совершении насильственных действий сексуального характера. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования», — указано в сообщении.
По данным следствия, в подъезде жилого дома на улице Воронежской мужчина напал на девочку 2009 года рождения и совершил против неё насильственные действия сексуального характера. Нападавшего уже задержали и предъявили обвинение по 132 статье УК. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее житель Астрахани получил 25 лет за преступления сексуального характера против детей. Среди его жертв оказались родная дочь, а также пасынок и падчерица — дети его сожительницы. Следствием и судом было установлено, что извращенец совершал свои преступления в период с июня 2010 года по декабрь 2018 года местный житель. Всё происходило в квартире на улице Анатолия Сергеева, где проживал и злодей, и потерпевшие.