Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на девочку в Москве

В Москве расследуют уголовное дело о нападении на несовершеннолетнюю и совершении насильственных действий сексуального характера. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования», — указано в сообщении.

По данным следствия, в подъезде жилого дома на улице Воронежской мужчина напал на девочку 2009 года рождения и совершил против неё насильственные действия сексуального характера. Нападавшего уже задержали и предъявили обвинение по 132 статье УК. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.