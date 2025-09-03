Лавров сообщил, что Москва рассчитывает продолжать переговоры с Киевом

Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

Лавров напомнил, что весной этого года российский лидер Владимир Путин инициировал возобновление прямых переговоров между РФ и Незалежной. Было проведено три раунда в Стамбуле, на которых удалось добиться определённого прогресса по гуманитарным вопросам. Каждая сторона также представила своё видение условий завершения конфликта, уточнил глава МИД.

«Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — приводит комментарий Лаврова газета.