2 сентября, 23:38

Лавров сообщил, что Москва рассчитывает продолжать переговоры с Киевом

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия рассчитывает на продолжение переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

Лавров напомнил, что весной этого года российский лидер Владимир Путин инициировал возобновление прямых переговоров между РФ и Незалежной. Было проведено три раунда в Стамбуле, на которых удалось добиться определённого прогресса по гуманитарным вопросам. Каждая сторона также представила своё видение условий завершения конфликта, уточнил глава МИД.

«Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены»,приводит комментарий Лаврова газета.

Ранее Лавров отметил, что разрешение украинского конфликта требует международно-правового признания новых территориальных реалий — вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по результатам референдумов 2022 года. Министр также указал на необходимость обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, сославшись на Декларацию о государственном суверенитете Незалежной 1990 года, которая изначально предусматривала такой статус.

Лия Мурадьян
