Аэропорт Калуги снова открыли для приёма и выпуска самолётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Калуги. Сообщение об отмене ограничительных мер появилось в Telegram-канале ведомства после 02:00 мск 3 сентября.

Отметим, что ограничения на полёты продолжают действовать в воздушной гавани Геленджика. Там временный запрет на приём и выпуск самолётов ввели после 23:30 мск.