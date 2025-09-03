Мессенджер MAX
2 сентября, 23:41

Аэропорт Калуги снова открыли для приёма и выпуска самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Калуги. Сообщение об отмене ограничительных мер появилось в Telegram-канале ведомства после 02:00 мск 3 сентября.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,уточнили в пресс-службе Росавиации.

Отметим, что ограничения на полёты продолжают действовать в воздушной гавани Геленджика. Там временный запрет на приём и выпуск самолётов ввели после 23:30 мск.

Лия Мурадьян
