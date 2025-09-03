Аэропорт Калуги снова открыли для приёма и выпуска самолётов
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Калуги. Сообщение об отмене ограничительных мер появилось в Telegram-канале ведомства после 02:00 мск 3 сентября.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в пресс-службе Росавиации.
Отметим, что ограничения на полёты продолжают действовать в воздушной гавани Геленджика. Там временный запрет на приём и выпуск самолётов ввели после 23:30 мск.