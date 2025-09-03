В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Ночью 3 сентября в саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов. О сроках действия ограничений не сообщается.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметил он.