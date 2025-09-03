Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 01:17

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночью 3 сентября в саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов. О сроках действия ограничений не сообщается.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметил он.

Аэропорт Калуги снова открыли для приёма и выпуска самолётов
Аэропорт Калуги снова открыли для приёма и выпуска самолётов

Ранее обломки украинских дронов повредили дома в двух районах Краснодарского края. В хуторе Трудобеликовском, относящемся к Красноармейскому району, в результате падения БПЛА повреждены остекление и стены в трёх частных домовладениях. Ещё один инцидент произошёл на окраине хутора Могукоровского в Крымском районе, где у одного из домов взрывной волной выбило стёкла.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar