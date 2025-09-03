В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Ночью 3 сентября в саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов. О сроках действия ограничений не сообщается.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отметил он.
Ранее обломки украинских дронов повредили дома в двух районах Краснодарского края. В хуторе Трудобеликовском, относящемся к Красноармейскому району, в результате падения БПЛА повреждены остекление и стены в трёх частных домовладениях. Ещё один инцидент произошёл на окраине хутора Могукоровского в Крымском районе, где у одного из домов взрывной волной выбило стёкла.