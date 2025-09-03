Туркмения и Китай подписали ряд двусторонних соглашений

В рамках официального визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Китайскую Народную Республику между двумя странами был подписан пакет двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в различных сферах. Согласно информации информационного агентства TDH, в ходе встреч членов туркменской делегации с китайскими партнёрами обсуждались перспективы взаимодействия.

Итогом переговоров стало подписание ряда меморандумов о взаимопонимании. В их число вошли соглашение о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Университетом Ланьчжоу, а также документ в сфере интеллектуальной собственности, заключённый между Министерством финансов и экономики Туркменистана и соответствующим ведомством КНР.

Культурная и медийная сферы также были укреплены меморандумами между Музеем изобразительных искусств Туркменистана и Национальным музеем Китая, а также между туркменской редакцией электронного издания Altyn asyr и китайской газетой «Жэньминь жибао».