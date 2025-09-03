Мессенджер MAX
3 сентября, 04:06

Российский дрон сбросил бойцу бутылку воды в жару и снял его реакцию на видео

В условиях экстремальной жары, превышающей 30 градусов, российский беспилотник осуществил доставку бутылки с водой бойцу, находящемуся в зоне специальной военной операции. Эмоциональная реакция военнослужащего на получение столь необходимого ресурса была заснята на видео и опубликована в соцсетях добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Волги».

На кадрах, снятых с борта дрона, видно, как российский военнослужащий, чтобы получить груз, выбирается из укрытия и ловит сброшенную с воздуха пластиковую бутылку. Получив воду, боец выражает искреннюю радость, горячо благодарит оператора, прижимает бутылку к груди и целует её.

Как пояснили авторы канала, на передовой в подобных условиях вода приравнивается к жизни, что делает работу операторов дронов и подобные логистические операции крайне важными.

Ранее бойцы 6-й казачьей бригады продемонстрировали свои навыки в отработке тактики и маневров, которые впоследствии оказываются решающими в столкновениях с противником. На видео видно, как солдаты практикуются в условиях, приближённых к реальным боевым действиям. Они совершенствуют свои умения по зачистке окопов и блиндажей, а также ведут бой в лесистой местности.

Обложка © Telegram / 1-я ДРШБр Волки

