Москвича обвинили в попытке совершения теракта с помощью беспилотников

Жителя Москвы, 60-летнего Андрея Евсеева, судят за попытку утроить теракт в столице, хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, а также за нанесение побоев. Уголовное дело возбудили в июне 2024 года.

Гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. Подсудимый частично признал вину. Он утверждает, что посещал экстремистские сайты из любопытства и проводил аэросъёмку в личных интересах. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Евсеев работает водителем-экспедитором в компании по продаже химических реактивов. В состоянии алкогольного опьянения он подрался с прохожим и обратился в полицию, где и привлёк к себе внимание — инспектор обратил внимание на футболку с надписью «Украина» и проукраинские взгляды.

При обыске в квартире обнаружили 14 квадрокоптеров, пистолеты, патроны и флаги Украины. Также нашли материалы, которые можно использовать для создания взрывных устройств. Евсеев утверждал, что собирается переделывать травматическое оружие в боевое.