Суд в Москве перевёл главу Благо Инвест Фосмана из СИЗО под домашний арест

Тверской районный суд Москвы принял решение освободить из следственного изолятора и перевести под домашний арест гендиректора компании «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников процесса.

«Суд изменил меру пресечения Дмитрию Фосману, отпустил его из СИЗО под домашний арест», — заявил источник.

Само заседание прошло в закрытом режиме, что усилило интригу вокруг дальнейших шагов защиты и обвинения. Защитная сторона не стала давать каких-либо комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.