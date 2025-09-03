Гендиректор LIFE и SHOT Арапов раскрыл формулу эффективности для креативной команды

Ключ к созданию продуктивной среды для творческих коллективов лежит в отказе от жёстких рамок и создании особой экосистемы, где креатив может раскрываться максимально свободно. Об этом заявил генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Гендиректор объединённой редакции Денис Арапов о творческих коллективах. Видео © Life.ru

«Мы работаем со своей командой и проповедуем корпоративную культуру — «работа + игра». То есть, весь наш процесс рабочий на самом деле больше напоминает домашнюю обстановку или полуигровой формат», — заявил он.

Арапов выделил три фундаментальных элемента такой атмосферы. Первый — это симбиоз работы и игры, который является необходимым условием для творческих людей, чья профессия является стилем жизни. Второй элемент — это правильно организованное пространство. Важную роль играют продуманное освещение, яркие цвета, открытые планировки и обязательные зоны для отдыха, которые превращают офис в комфортное и вдохновляющее место.

Третья составляющая — создание «места силы». Это специальная площадка, где выставляются лучшие работы и достижения сотрудников, чтобы вся команда могла видеть результаты общего труда и гордиться ими.

Особое внимание гендиректор уделил парадоксу «контроль — креатив». По его словам, это взаимоисключающие понятия, так как любой жёсткий контроль моментально снижает продуктивность творческих людей. Вместо этого лучше использовать принцип «мягкого контроля». Он включает в себя свободный график, разрешение быть собой на рабочем месте, обустройство комфортных зон отдыха и тщательно выверенную эстетическую атмосферу. Главное, чтобы каждый член команды чувствовал вокруг себя особый, вдохновляющий вайб, который и становится главным двигателем креатива.