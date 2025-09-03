Масляков-младший объяснил, почему искусственный интеллект не угрожает КВН

Президент международного Союза КВН Александр Масляков-младший заявил об устойчивости формата Клуба весёлых и находчивых к вызовам цифровой эпохи. По его словам, уникальная ценность проекта заключается в живой человеческой коммуникации, которую не способен заменить искусственный интеллект.

Александр Масляков-младший заявил об устойчивости КВН. Видео © Life.ru

«Мы слышали про потенциал искусственного интеллекта и тоже пока ещё непонятно, что этого за собой влечёт. Например, много сегодня говорилось про дизайн, про промышленный дизайн. Возможно, искусственный интеллект это все заберёт. Мы этого пока не знаем. КВН он не заберёт, потому что КВН — это офлайн, это человеческое общение», — подчеркнул Масляков-младший.

Он добавил, что в условиях цифровизации и развития социальных сетей живое взаимодействие становится дефицитом, и КВН выполняет важную компенсаторную роль, сохраняя пространство для непосредственного творческого общения.

Относительно развития КВН в школах президент Союза высказался за расширение возможностей для добровольного участия. Масляков выступил против введения КВН как обязательного школьного предмета, но поддержал его интеграцию в систему дополнительного образования. По его мнению, такая практика уже успешно существует во многих учебных заведениях и должна быть доступна повсеместно при сохранении принципа добровольности участия.