Милонов назвал признаком апокалипсиса иск против канонической церкви на Украине

Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви является одним из признаков наступления апокалипсиса. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью RT.

Парламентарий заявил, что на Украине, где зародилось русское православие, сейчас организуются гонения на веру и церковь. Он подчеркнул, что во главе этих гонений, по его мнению, стоят натуральные язычники, поклоняющиеся антихристианским элементам.

«Верю, что каждого, кто приложил руку к этим гонениям настигнет неизбежная кара в этой и следующей жизни», — подчеркнул парламентарий.