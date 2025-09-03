Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 07:38

Милонов назвал признаком апокалипсиса иск против канонической церкви на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel Faery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travel Faery

Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви является одним из признаков наступления апокалипсиса. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью RT.

Парламентарий заявил, что на Украине, где зародилось русское православие, сейчас организуются гонения на веру и церковь. Он подчеркнул, что во главе этих гонений, по его мнению, стоят натуральные язычники, поклоняющиеся антихристианским элементам.

«Верю, что каждого, кто приложил руку к этим гонениям настигнет неизбежная кара в этой и следующей жизни», — подчеркнул парламентарий.

УПЦ требует объяснений из-за сваленных под лестницу мощей святых в Киево-Печерской лавре
УПЦ требует объяснений из-за сваленных под лестницу мощей святых в Киево-Печерской лавре

Напомним, государственный департамент Украины по этнополитике и свободе вероисповеданий подал в суд иск о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) под руководством митрополита Онуфрия (Березовского). Соответствующее заявление было направлено на рассмотрение в Высший административный суд Украины.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar