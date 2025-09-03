Милонов назвал признаком апокалипсиса иск против канонической церкви на Украине
Иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви является одним из признаков наступления апокалипсиса. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью RT.
Парламентарий заявил, что на Украине, где зародилось русское православие, сейчас организуются гонения на веру и церковь. Он подчеркнул, что во главе этих гонений, по его мнению, стоят натуральные язычники, поклоняющиеся антихристианским элементам.
«Верю, что каждого, кто приложил руку к этим гонениям настигнет неизбежная кара в этой и следующей жизни», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, государственный департамент Украины по этнополитике и свободе вероисповеданий подал в суд иск о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) под руководством митрополита Онуфрия (Березовского). Соответствующее заявление было направлено на рассмотрение в Высший административный суд Украины.