Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 08:13

Глава УЕФА Чеферин выступил против отстранения российских футболистов

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Дальнейшие санкции в отношении российских клубов и сборных нецелесообразны, так как спортсмены не имеют влияние на политические решения. Такое мнение выразил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью Politico.

«Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень, очень тяжело. Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчётам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — подчеркнул Чеферин.

Глава УЕФА Чеферин: Для России ничего не изменится до окончания СВО
Глава УЕФА Чеферин: Для России ничего не изменится до окончания СВО

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой международных футбольных организаций. За это время РФС неоднократно предпринимал попытки оспорить данное решение через спортивный арбитраж.

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром. Напомним, игра с Иорданией состоится в Москве 4 сентября. А 7 сентября российская сборная сыграет против Катара.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Александр Чеферин
  • Сборная России по футболу
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar