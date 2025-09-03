Глава УЕФА Чеферин выступил против отстранения российских футболистов

Дальнейшие санкции в отношении российских клубов и сборных нецелесообразны, так как спортсмены не имеют влияние на политические решения. Такое мнение выразил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью Politico.

«Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень, очень тяжело. Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчётам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», — подчеркнул Чеферин.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой международных футбольных организаций. За это время РФС неоднократно предпринимал попытки оспорить данное решение через спортивный арбитраж.