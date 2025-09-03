Юрист раскрыла, можно ли родителям не сдавать «на шторы» учителю

Родители учащихся государственных и муниципальных школ не несут ответственности за финансирование содержания образовательных учреждений, включая покупку мебели или ремонт. Об этом в интервью RuNews24.ru заявила юрист Светлана Стрежнёва.

Эксперт напомнила, что право на бесплатное образование в России гарантировано законом, а материально-техническое обеспечение учебного процесса полностью лежит на компетенции самой образовательной организации в соответствии с государственными стандартами. Юрист подчеркнула, что любая помощь со стороны семьи может оказываться исключительно на добровольной основе.

«Но в том случае, если сотрудники образовательного учреждения «навязывают» или «обязывают» нести какие-либо расходы, связанные с материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (ремонтные работы, закупка мебели, учебные материалы и т.д.), то возможно отказаться от несения таких расходов», — уточнила юрист.

Стрежнёва добавила, что в случае давления со стороны администрации школы родители вправе обжаловать эти действия. Она уточнила, что жалобу можно направить в управление или департамент образования, являющиеся учредителями учреждения, в органы прокуратуры или в суд.