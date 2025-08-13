Рюкзаки, игрушки, гаджеты: Россияне рассказали, сколько тратят на сборы детей в школу
Большинство родителей в России тратят до ₽40 тыс. на подготовку детей к школе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Evgeny Atamanenko
Приближение нового учебного года влечёт за собой расходы, достигающие в среднем 40 тысяч рублей, однако эта цифра варьируется. Согласно исследованию, опубликованному «Газетой.ru», треть российских семей отметила увеличение затрат на подготовку к школе за последние несколько лет.
Наиболее ощутимые расходы наблюдаются у жителей крупных городов. Москвичи, например, тратят от 11 до 50 тысяч рублей, причём молодые родители в возрасте 25–34 лет чаще превышают отметку в 50 тысяч. В городах-миллионниках большинство родителей укладываются в сумму до 30 тысяч рублей, а в небольших населённых пунктах эта цифра снижается до 20 тысяч.
Самыми затратными возрастными группами являются дети до 12 лет и подростки 16–18 лет. Для младших школьников, помимо стандартного набора, приобретается мебель для учебного пространства, развивающие игры и прочие аксессуары. Старшеклассникам, готовящимся к поступлению, необходимы учебники и дополнительная литература.
«Несмотря на то что школьный период формально длится 10–11 лет, потребности детей и их родителей меняются кардинально: если первоклассникам нужны яркие рюкзаки и развивающие игрушки, то подростки 13–15 лет ориентированы на современные гаджеты», — указано в исследовании.
Родители подростков 13–15 лет реже отмечают рост финансовых затрат (лишь 17%). В этом возрасте снижается потребность в мелких товарах, однако возрастает интерес к электронике (смартфоны, ноутбуки и т.д.) и платному программному обеспечению. При покупке электроники родители склонны выбирать более качественные и долговечные товары.
Основными статьями расходов остаются обувь, канцтовары и одежда (88%, 86% и 77% соответственно). Мнение детей играет важную роль при выборе этих товаров. С возрастом дети всё активнее участвуют в выборе одежды, поэтому компаниям следует привлекать школьников среднего и старшего возраста к коммуникации.
В период высокой конкуренции лишь 22% родителей обращают внимание на стандартную рекламу. В это время рекомендуется использовать уникальные рекламные форматы, такие как кастомные бандлы или нативные интеграции с блогерами.
А ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать новую федеральную программу поддержки семей с детьми-школьниками — «первосентябрьский капитал». Согласно инициативе, размер выплат должен составлять от 25% до 35% от средней зарплаты по региону в зависимости от возраста школьника. Депутат Нина Останина поддержала данную идею. По её словам, летом многим хочется оздоровить своих детей, свозив на море, поэтому к осени семейные кошельки пустеют, и люди надеются на поддержку государства.