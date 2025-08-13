Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:05

Рюкзаки, игрушки, гаджеты: Россияне рассказали, сколько тратят на сборы детей в школу

Большинство родителей в России тратят до ₽40 тыс. на подготовку детей к школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Evgeny Atamanenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Evgeny Atamanenko

Приближение нового учебного года влечёт за собой расходы, достигающие в среднем 40 тысяч рублей, однако эта цифра варьируется. Согласно исследованию, опубликованному «Газетой.ru», треть российских семей отметила увеличение затрат на подготовку к школе за последние несколько лет.

Наиболее ощутимые расходы наблюдаются у жителей крупных городов. Москвичи, например, тратят от 11 до 50 тысяч рублей, причём молодые родители в возрасте 25–34 лет чаще превышают отметку в 50 тысяч. В городах-миллионниках большинство родителей укладываются в сумму до 30 тысяч рублей, а в небольших населённых пунктах эта цифра снижается до 20 тысяч.

Самыми затратными возрастными группами являются дети до 12 лет и подростки 16–18 лет. Для младших школьников, помимо стандартного набора, приобретается мебель для учебного пространства, развивающие игры и прочие аксессуары. Старшеклассникам, готовящимся к поступлению, необходимы учебники и дополнительная литература.

«Несмотря на то что школьный период формально длится 10–11 лет, потребности детей и их родителей меняются кардинально: если первоклассникам нужны яркие рюкзаки и развивающие игрушки, то подростки 13–15 лет ориентированы на современные гаджеты», — указано в исследовании.

Родители подростков 13–15 лет реже отмечают рост финансовых затрат (лишь 17%). В этом возрасте снижается потребность в мелких товарах, однако возрастает интерес к электронике (смартфоны, ноутбуки и т.д.) и платному программному обеспечению. При покупке электроники родители склонны выбирать более качественные и долговечные товары.

Школьный шопинг без стресса: Life.ru выяснил, как не потратить лишнего, купив всё необходимое
Школьный шопинг без стресса: Life.ru выяснил, как не потратить лишнего, купив всё необходимое

Основными статьями расходов остаются обувь, канцтовары и одежда (88%, 86% и 77% соответственно). Мнение детей играет важную роль при выборе этих товаров. С возрастом дети всё активнее участвуют в выборе одежды, поэтому компаниям следует привлекать школьников среднего и старшего возраста к коммуникации.

В период высокой конкуренции лишь 22% родителей обращают внимание на стандартную рекламу. В это время рекомендуется использовать уникальные рекламные форматы, такие как кастомные бандлы или нативные интеграции с блогерами.

Life.ru узнал, какие детские секции будут популярны в грядущем учебном году
Life.ru узнал, какие детские секции будут популярны в грядущем учебном году

А ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать новую федеральную программу поддержки семей с детьми-школьниками — «первосентябрьский капитал». Согласно инициативе, размер выплат должен составлять от 25% до 35% от средней зарплаты по региону в зависимости от возраста школьника. Депутат Нина Останина поддержала данную идею. По её словам, летом многим хочется оздоровить своих детей, свозив на море, поэтому к осени семейные кошельки пустеют, и люди надеются на поддержку государства.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar