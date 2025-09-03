«Много, много препятствий»: Мерц отверг идею фон дер Ляйен о войсках ЕС на Украине

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно возможного предоставления Украине гарантий безопасности, включающих развёртывание западных воинских контингентов на территории страны. Его позиция была распространена информационным агентством dpa.

Канцлер ФРГ категорически отверг возможность принятия ЕС решений о военной поддержке Украины. Мерц заявил об отсутствии планов развёртывания каких-либо иностранных войск, особо отметив, что «по крайней мере в Германии» такие сценарии не рассматриваются.

По его словам, конкретные решения могут обсуждаться исключительно после достижения мирного соглашения или перемирия между Россией и Украиной, причём форма завершения конфликта будет определять дальнейшие действия. Даже в этом случае, подчеркнул канцлер, сохранятся «значительные оговорки» относительно отправки немецких воинских подразделений.

«Ещё есть много, много препятствий, которые нужно преодолеть, возможно, в течение достаточно длительного периода времени», — резюмировал Мерц, указав на сложность и продолжительность процесса урегулирования.