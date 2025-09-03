«Попал в суть»: Захаровой понравилась аллегория Фицо про европейскую «жабу в колодце»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попал в яблочко, сравнив Европу с жабой, которая застряла на дне колодца. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Он попал в самую суть, не про несчастное это существо он говорил, он говорил про узость взгляда на мир, понимаете? Про вот эту маленькую расщелину, в которую смотрят нынешние западноевропейские вождики», — пояснила дипломат.

Захарова подчеркнула, что забраться в этот «колодец» Европа решила сама, из-за чего угол обзора европейцев снизился многократно.

По её словам, лидер должен вести людей за собой вперёд, а европейские политики способны лишь «утянуть на дно колодца».