В Кремле объяснили слова Фицо о «жабе на дне колодца»
Песков: Фицо сравнил страны ЕС с не видящей ничего вокруг жабой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с президентом России Владимиром Путиным образно сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца», которая не понимает реального положения дел в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедшую в Китае встречу двух лидеров. По словам Пескова, словацкий премьер использовал эту аллегорию, ссылаясь на национальный фольклор, чтобы пояснить, насколько, по его мнению, ЕС не осознает происходящих глобальных процессов.
«Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что данное высказывание прозвучало в контексте обсуждения состоявшегося саммита ШОС и «ШОС плюс», который стороны оценили как весьма содержательный. Пресс-секретарь главы государства отметил, что Фицо таким образом охарактеризовал позицию многих в ЕС.
Напомним, встреча Фицо и Путина в Пекине началась с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Но ответ Путина был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина. Кроме того, он заявил, что обсудит на встрече с Зеленским атаки на нефтепровод Дружба.