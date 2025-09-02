В Кремле объяснили слова Фицо о «жабе на дне колодца»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с президентом России Владимиром Путиным образно сравнил страны Евросоюза с «жабой на дне колодца», которая не понимает реального положения дел в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедшую в Китае встречу двух лидеров. По словам Пескова, словацкий премьер использовал эту аллегорию, ссылаясь на национальный фольклор, чтобы пояснить, насколько, по его мнению, ЕС не осознает происходящих глобальных процессов.

«Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху», — сказал представитель Кремля.