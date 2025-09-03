Трамп намерен направить Нацгвардию в «адскую дыру»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о планах развёртывания подразделений Национальной гвардии в Балтиморе для усиления борьбы с преступностью, что вызвало резкую критику со стороны местных властей. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на заявление американского лидера.

«Чикаго сейчас — это адская дыра, Балтимор сейчас — это адская дыра», — заявил Трамп.

Белый дом обосновал это решение статистикой US News and World Report, согласно которой Балтимор занимает четвёртое место в стране по уровню преступности.

При этом конкретные сроки развёртывания подразделений не были указаны. Губернатор Мур и мэр Балтимора Брэндон Скотт выразили несогласие с такой оценкой, указав, что по состоянию на 1 сентября 2025 года в городе зафиксировано наименьшее количество убийств за первые восемь месяцев года за последние 50 лет (91 случай).