Россия и Китай заключили стратегическое соглашение о строительстве нового газопровода и увеличении поставок энергоресурсов, что с лихвой компенсирует потери от вывода из эксплуатации «Северных потоков». О важном нюансе этого союза в интервью «Царьграду» рассказал политолог Иван Мезюхо.

По условиям меморандума о сотрудничестве между «Газпромом» и CNPC, будет построена «Сила Сибири – 2» и транзитный газопровод «Союз Восток» через Монголию. СМИ сообщают о достигнутой договорённости по поставкам 50 млрд кубометров газа ежегодно в течение 30 лет, что является дополнением к уже действующим маршрутам.

Мезюхо констатирует, что Запад своими действиями сам укрепил союзнические отношения между Россией и Китаем. Политолог отметил, что, встав на путь русофобии, западные страны лишили себя доступа к российским энергоресурсам, передав это преимущество экономике КНР, что неизбежно ускорит её выход на лидирующие позиции в мире.

Эксперт подчеркнул, что отношения между двумя странами носят долгосрочный стратегический характер. Он отметил, что китайские партнёры, принимая на себя риски сотрудничества с Россией в условиях давления с Запада, могут рассчитывать на определённые скидки. Однако даже на таких условиях это взаимодействие остаётся выгодным для Москвы, поскольку приносит в бюджет реальные деньги.

«Китай не будет поддерживать киевский режим. Это чрезвычайно важно для нашей страны», — заявил политолог. По его мнению, этот факт свидетельствует о широкой повестке двусторонних отношений, а антикитайские заявления властей Украины лишь сблизили позиции Москвы и Пекина.