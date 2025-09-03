Развод по-американски: Политолог рассказал, насколько реален выход США из НАТО

Соединённые Штаты могут покинуть НАТО в зависимости от политики Дональда Трампа и раскола внутри Республиканской партии. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru заявил политолог Дмитрий Дробницкий.

По его словам, исход во многом будет зависеть от результатов второго срока Трампа, поскольку среди республиканцев существуют два противоположных подхода. Одна часть истеблишмента выступает за сворачивание связей с Европой до минимума.

«Ему и некоторым другим республиканцам не хочется защищать совершенно чуждых европейских либералов в том случае, если они спровоцируют большой и серьёзный конфликт с Россией», — заявил Дробницкий.

Политолог добавил, что существует и противоположная позиция, которую поддерживают практически все демократы и часть республиканцев. Она заключается в том, что выход из альянса недопустим, а США должны и дальше сдерживать Россию и проводить прежнюю внешнюю политику.