Песков рассказал о контактах Путина и Алиева в Пекине

Песков: Между Путиным и Алиевым не было субстантивного общения в Пекине
Президент России Владимир Путин не проводит предметные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее телеканал Baku TV опубликовал видео приветствия Путина и Алиева в Пекине. Главы государств пожали друг другу руки. Путин также поприветствовал первого вице-президента Азербайджана и жену Алиева Мехрибан.