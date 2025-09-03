Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 10:05

Песков рассказал о контактах Путина и Алиева в Пекине

Песков: Между Путиным и Алиевым не было субстантивного общения в Пекине

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин не проводит предметные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — сказал представитель Кремля на брифинге.

‎«‎Двойника Алиева» сняли на видео за рулём машины Эрдогана при просмотре новостей о Путине
‎«‎Двойника Алиева» сняли на видео за рулём машины Эрдогана при просмотре новостей о Путине

Напомним, ранее телеканал Baku TV опубликовал видео приветствия Путина и Алиева в Пекине. Главы государств пожали друг другу руки. Путин также поприветствовал первого вице-президента Азербайджана и жену Алиева Мехрибан.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar