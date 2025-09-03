Песков рассказал о контактах Путина и Алиева в Пекине

Президент России Владимир Путин не проводит предметные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было», — сказал представитель Кремля на брифинге.