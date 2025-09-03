Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 10:26

Песков: Отдельной встречи Путина со спикером парламента Южной Кореи не было

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении полноценного диалога между главой государства Владимиром Путиным и спикером парламента Южной Кореи У Вон Сиком. По его словам, никакой отдельной встречи между политиками не было.

«Они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко, да, но каких-то отдельных встреч не было», пояснил представитель Кремля на брифинге.

Ранее в Сеуле заявили, что Владимир Путин якобы провёл переговоры со спикером парламента Южной Кореи и даже предложил передать через него послание главе КНДР Ким Чен Ыну, чтобы помочь двум странам наладить диалог.

