Песков: Отдельной встречи Путина со спикером парламента Южной Кореи не было

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении полноценного диалога между главой государства Владимиром Путиным и спикером парламента Южной Кореи У Вон Сиком. По его словам, никакой отдельной встречи между политиками не было.

«Они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко, да, но каких-то отдельных встреч не было», — пояснил представитель Кремля на брифинге.