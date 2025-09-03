В Ирпени под Киевом власти планируют демонтировать мемориал воинам-освободителям

В Ирпени на Украине планируется демонтаж мемориала советским воинам, освободившим город в 1943 году. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Кравчук.

Чиновник отметил, что демонтаж объекта «Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпеня от фашистских захватчиков в 1943 году» состоится после согласования с Украинским институтом национальной памяти. Он добавил, что на месте демонтированного мемориала будет установлен новый памятник, однако не уточнил, чему он будет посвящён.