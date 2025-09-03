Мессенджер MAX
3 сентября, 11:11

В Ирпени под Киевом власти планируют демонтировать мемориал воинам-освободителям

Обложка © ТАСС / Christophe Gateau

В Ирпени на Украине планируется демонтаж мемориала советским воинам, освободившим город в 1943 году. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Андрей Кравчук.

Чиновник отметил, что демонтаж объекта «Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпеня от фашистских захватчиков в 1943 году» состоится после согласования с Украинским институтом национальной памяти. Он добавил, что на месте демонтированного мемориала будет установлен новый памятник, однако не уточнил, чему он будет посвящён.

«Пытается идти впереди Европы»: В Кремле оценили снос последнего памятника Ленину на Украине
Ранее демонтировать памятник советским воинам решили в Армении. Мемориал на протяжении десятилетий символизировал участие армянского народа в борьбе против фашизма, находится под угрозой.

Полина Никифорова
