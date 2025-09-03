Мессенджер MAX
3 сентября, 10:48

Зеленский анонсировал «ощутимое усиление» Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил, что Украина заметно усилится после предстоящих встреч с европейскими лидерами. Об этом он написал у себя в соцсетях.

Экс-комик отметил, что Россия до сих пор ведёт боевые действия только «из-за отсутствия достаточного давления». Именно об этом он будет говорить со своими западными союзниками.

«Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером — двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия», — написал глава киевского режима.

Он добавил, что сейчас ведётся подготовка к формату «коалиции желающих» и новым действиям Киева в отношениях с Евросоюзом и США.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что мобилизация в стране не прекратится даже в случае перемирия с Россией. Замглавы ОП добавил, что в последнее время ТЦК удаётся набирать достаточно людей на фронт.

Владимир Озеров
