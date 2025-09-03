Британия наложила санкции на мать Кадырова и Движение первых

Великобритания расширила санкционный список, включив в него Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Всероссийское движение «Волонтёры победы», а также ряд физических лиц. Об этом следует из документа, опубликованного британским минфином.

«Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг», — указано в документе.

Под санкции попали руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, командир полка полиции специального назначения имени А.А. Кадырова Замид Чалаев, а также мать главы Чечни Аймани Кадырова. Среди восьми физических лиц троих обвинили в якобы участии в депортации детей с Украины и её дестабилизации.