Британия наложила санкции на мать Кадырова и Движение первых
Великобритания расширила санкционный список, включив в него Российское движение детей и молодёжи «Движение первых», Всероссийское движение «Волонтёры победы», а также ряд физических лиц. Об этом следует из документа, опубликованного британским минфином.
«Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг», — указано в документе.
Под санкции попали руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, командир полка полиции специального назначения имени А.А. Кадырова Замид Чалаев, а также мать главы Чечни Аймани Кадырова. Среди восьми физических лиц троих обвинили в якобы участии в депортации детей с Украины и её дестабилизации.
