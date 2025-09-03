Мессенджер MAX
3 сентября, 11:17

На ВЭФ-2025 покажут иммерсивный концерт и устроят масштабную кинопремьеру

Обложка © Life.ru

В рамках юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября, Фонд «Инносоциум» — социокреативная платформа Фонда «Росконгресс» — запускает масштабный культурный проект «Душа России». Об этом Life.ru рассказала пресс-служба ВЭФ.

«Проект «Душа России» является стратегической инициативой, которая воплощает цивилизационную миссию нашей страны и демонстрирует единство, которое формируется в культурном многообразии народов России», — сказал советник президента РФ Антон Кобяков.

Открытие фестиваля «Владивостокские сезоны» совпадёт с иммерсивным концертом «Душа России. Россия — миру», который состоится 3 сентября, в 18:00, на Приморской сцене Мариинского театра. Это уникальное событие соединит классические традиции русской поэзии и музыки с современными сценическими технологиями, создавая мост между эпохами и культурами. Особую атмосферу придадут исполнители из России и Китая, символизируя завершение перекрёстных годов культурного обмена двух стран.

Параллельно жители и гости Приморья смогут погрузиться в мир кино: более 70 показов художественных и анимационных фильмов пройдут на различных площадках региона в рамках проекта «Душа России. Дальний Восток». Особое место займут фильмы-победители Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия».

Деловая программа ВЭФ обогатится пятью тематическими сессиями под эгидой Фонда «Инносоциум», посвящёнными развитию социальной инфраструктуры региона, экономике «серебряного» возраста, креативной конкуренции и другим актуальным вопросам. Особый акцент сделают на кинозавтраке «Создавая образы будущего», где обсудят создание Евразийской академии кинематографических искусств и премии «Бриллиантовая бабочка».

Ранее советник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин после поездки в Китай отправится во Владивосток на Восточный экономический форум. Кстати, в этом году ВЭФ отмечает свой 10-летний юбилей.

