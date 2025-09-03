Петербурженка ответит перед судом за смерть младенца среди мусора и грязи

Петербурженке грозит до трёх лет лишения свободы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию новорождённой дочери, которое привело к гибели ребёнка. Об этом сообщили в прокуратуре, передаёт 78.ru.

Обстановка в квартире. Фото © 78.ru

По данным следствия, 27-летняя жительница Калининского района в январе-феврале 2025 года умышленно создала для младенца условия, напрямую угрожавшие жизни малышки.

«Женщина принесла ребёнка для проживания в одну из квартир на проспекте Луначарского, санитарные нормы в жилище были нарушены: мусор и грязь, отсутствовали спальное место и продукты питания для ребёнка, отопление и холодная вода. Смерть малышки наступила от вирусно-бактериальной инфекции с осложнениями», — отметили в ведомстве.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.