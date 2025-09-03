Анапский отель начал выплату компенсаций после отравления детей хлором в бассейне

Представители анапского отеля Morea Family Resort & Spa, где произошло отравление детей хлором в бассейне, начали компенсировать пострадавшим туристам расходы на отдых. Об этом пишет SHOT. Ранее потерпевшие жаловались на полное игнорирование их требований со стороны администрации.

Как сообщается, сотрудники отеля лично посещают гостей, чтобы обсудить условия возмещения ущерба. Уже достигнута договорённость с одной из семей из Краснодара — им возвращено 52 тысячи рублей за проживание. Ведутся переговоры ещё с четырьмя семьями.

Всех детей, получивших отравление, выписали из больницы и перевели на амбулаторное наблюдение. Однако родители утверждают, что самочувствие ребят остаётся плохим. Так, у двухлетней девочки из Славянска-на-Кубани, которая находилась в реанимации, сохраняются сильный кашель, насморк и боли в глазах из-за химического ожога. Похожие симптомы наблюдаются и у других пострадавших.