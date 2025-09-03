Россиян предупредили о скрытых последствиях ударов мячом в лицо

Травма лица от удара мячом может иметь отложенные последствия, оказывающие значительное влияние на здоровье зубов и челюстную функцию. По мнению врача-ортодонта Ирины Буториной, такие удары часто приводят к нарушениям прикуса и дисфункции зубочелюстной системы.

Эксперт отмечает, что резкое механическое воздействие может привести к смещению зубов, повреждению тканей, окружающих зубы, и возникновению микротрещин в зубной эмали. Особенно уязвимы люди с уже имеющимися проблемами с прикусом, так как удар может ускорить изнашивание зубов, усугубить асимметрию лица и повлиять на функционирование височно-нижнечелюстного сустава.

Буторина в беседе с «Чемпионатом» акцентирует внимание на необходимости тщательного наблюдения за состоянием полости рта после травмы. Симптомы, требующие внимания, включают боль при пережёвывании пищи, щелчки или похрустывание в суставе, ощущение подвижности зубов, изменение прикуса, повышенную чувствительность зубов или сколы. Менее явные признаки проблем включают затруднения при полном открывании рта, бруксизм (ночное скрежетание зубами) или появление асимметрии лица. Все эти симптомы могут маскировать скрытые повреждения.

Буторина рекомендует использовать индивидуально изготовленные защитные каппы при регулярных занятиях спортом, особенно в контактных видах. Это значительно снизит риск травм, а в случае удара поможет уменьшить степень повреждения.