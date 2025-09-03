«Нащупать слабое место конкурента»: Историк раскрыл истинную цель поисков «Титаника»

Легендарная операция по обнаружению обломков лайнера «Титаник» в 1985 году служила прикрытием для засекреченной миссии ВМС США по обследованию затонувших советских подводных лодок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог и историк Сергей Станкевич.

По его словам, в разгар холодной войны и гонки атомных подводных сил подобные разведданные имели колоссальное геополитическое значение, так как позволяли выявить слабые места противника.

«В то время была гонка атомных подлодок, поскольку они влияли на военную силу стран. Поэтому враждующие стороны стремились узнать, что за подлодка лежит на дне. Разведка видела в этом некий шанс, чтобы нащупать слабое место конкурента», — пояснил эксперт.

Станкевич добавил, что подобные операции двойного назначения, когда гражданские проекты маскировали военные цели, были стандартной практикой для сверхдержав той эпохи. Он привёл в пример пассажирские самолёты, которые параллельно с перевозками проводили аэрофотосъёмку, или мирные суда, втайне собиравшие развединформацию в море.