3 сентября, 12:30

«Всё помню, как вчера»: Участник штурма школы в Беслане теперь спасает детей на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Офицер российского спецподразделения, участвовавший в штурме школы в Беслане в 2004 году, сейчас командует диверсионным подразделением в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал kp.ru.

В ходе разговора, состоявшегося в символичном месте — неподалёку от следа попадания украинской противокорабельной ракеты «Нептун», — собеседник под позывным «Ермак» вспомнил события почти двадцатилетней давности. Он сообщил, что в 2004 году был командиром штурмовой группы «Вымпела» и заходил на второй этаж захваченной террористами школы. Журналист, в свою очередь, поделился воспоминанием о попытке спасти уцелевших заложников, таская тяжеленный пожарный шланг под огнём боевиков.

«Я всё это помню, как вчера было», — заявил Ермак.

Офицер также рассказал, что прибыл в Донбасс в 2014 году после первых случаев гибели детей в Горловке и Донецке, где его группа занималась контрснайперской работой и нейтрализацией иностранных наёмников.

Как ранее сообщал Life.ru, расследование по делу о теракте в Беслане в 2004 году всё еще идёт. В настоящее время ведётся установление личностей пяти террористов, причастных к совершению теракта. Жертвами чудовищного преступления стали 334 человека, 186 из которых — несовершеннолетние в возрасте от одного года до 17 лет.

