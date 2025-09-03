В МИД России запросили у Китая дополнительные разъяснения по безвизовому режиму

Министерство иностранных дел Российской Федерации запросило у китайских властей дополнительные разъяснения относительно условий безвизового въезда граждан РФ в Китайскую Народную Республику. Соответствующий запрос направлен после получения официального уведомления от Посольства КНР в Москве о введении нового режима.

Согласно дипломатической ноте, с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года китайская сторона в одностороннем порядке вводит безвизовый режим для владельцев паспортов России, целью визита которых являются туризм, деловые поездки, частные визиты или транзит. Период пребывания без визы ограничен 30 днями.

«У китайских партнёров были запрошены дополнительные разъяснения об условиях въезда и пребывания россиян в КНР в рамках упомянутого решения», — сообщили в пресс-службе МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что сразу после получения исчерпывающей информации от китайской стороны все детали нового порядка будут опубликованы на официальном интернет-портале министерства для ознакомления гражданами.