3 сентября, 12:30

Молдавия лишилась шанса быстро вступить в ЕС из-за капризов Киева

Politico: ЕС отказал Молдавии в быстром вступлении из-за недовольства Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lalandrew

Евросоюз решил не предоставлять Молдавии преференций в процессе вступления по сравнению с Украиной из-за недовольства киевских властей. Об этом пишет газета Politico.

«Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишинёву действовать быстрее была отклонена после возражений Киева», говорится в публикации.

Путин уличил НАТО в попытке поглотить все страны бывшего СССР
Ранее Путин заявил, что Россия не возражала против европейской интеграции Украины и её сближения с ЕС. Тем не менее вступление Украины в Североатлантический альянс рассматривается Россией как непосредственная угроза её национальной безопасности и стратегическим интересам.

