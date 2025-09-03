Молдавия лишилась шанса быстро вступить в ЕС из-за капризов Киева
Евросоюз решил не предоставлять Молдавии преференций в процессе вступления по сравнению с Украиной из-за недовольства киевских властей. Об этом пишет газета Politico.
«Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии продолжается быстрыми темпами, но идея позволить Кишинёву действовать быстрее была отклонена после возражений Киева», — говорится в публикации.
Ранее Путин заявил, что Россия не возражала против европейской интеграции Украины и её сближения с ЕС. Тем не менее вступление Украины в Североатлантический альянс рассматривается Россией как непосредственная угроза её национальной безопасности и стратегическим интересам.