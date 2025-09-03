Не только Москва: Росстат назвал российские регионы с зарплатой выше 100 тысяч
РБК: Число регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей увеличилось с 11 до 19
Количество российских регионов, где средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, значительно увеличилось за последний год. Соответствующие данные приводит РБК со ссылкой на официальную статистику Росстата.
Согласно опубликованной информации, по итогам июня текущего года среднероссийский показатель заработной платы впервые достиг 103,2 тысячи рублей, что на 15,7% выше уровня прошлого года. В список субъектов с доходами выше 100 тысяч рублей вошли 19 регионов против 11 годом ранее. Причём в восьми новых регионах-участниках этот показатель варьируется от 101 до 105 тысяч рублей. Руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова пояснила, что в эту группу вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми.
Эксперты связывают рост заработных плат с несколькими факторами, включая повышение минимального размера оплаты труда с 19,2 до 22 тысяч рублей за два года, инфляцию на уровне 9,5% в 2024 году и кадровый дефицит при рекордно низкой зработице в 2,2%. Существенное влияние также оказали выплаты контрактникам в зоне специальной военной операции, составляющие не менее 200 тысяч рублей ежемесячно, что объективно способствовало росту общего уровня доходов в стране.
Ранее сообщалось, что за прошедший год средний доход работающих россиян увеличился на 14,5%, достигнув 96 220 рублей к концу первого полугодия 2025 года. Самые высокие показатели средней заработной платы зафиксированы в компаниях, занятых добычей нефти и газа (в 2,15 раза выше, чем в среднем по стране, 206 980 рублей).